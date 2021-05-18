Melih Bulu, çikolatacı Volkan Gazioğlu'nu kendisine rektör danışmanı olarak atadı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, protestolar sürerken öğrencilere çikolata dağıtmak isteyen Volkan Gazioğlu'nu rektör danışmanı olarak atadı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 13:40
Melih Bulu, çikolatacı Volkan Gazioğlu'nu kendisine rektör danışmanı olarak atadı
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, kendisine yönelik protestolar sürerken öğrencilere çikolata dağıtmaya çalışan Volkan Gazioğlu'nu rektör danışmanı olarak görevlendirdi.

ÇİKOLATA VERMEK İSTEMİŞTİ

Eski Huawei Türkiye Servis Satış ve Pazarlama Direktörü Volkan Gazioğlu, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör oalrak atanmasını protesto eden öğrencilere çikolata ikram etmek isteyince tepki görmüştü.

'Rektör Danışmanı görevlendirmesi hk.' karar şöyle:


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