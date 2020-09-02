Atatürk hayranı Fransız sanatçı Bodrum’da konser verdi

02 Eylül 2020 Çarşamba, 12:41

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da kimliği, fikirleri, dili, dini ne olursa olsun bütün insanları aynı sevgi ve aynı hoşgörüyle kucaklamaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: "Yurtta Barış, Dünyada Barış; Mustafa Kemal Atatürk’ün insanlığa bıraktığı en büyük ve en anlamlı mirastı. Bizler, o mirası en temel ilkemiz olarak benimsemeye, barış için çalışmaya, barış için ter dökmeye ve barış şarkıları söylemeye devam edeceğiz.z

Gecede yaptığı konuşmada Fransız Kemalist Yazar ve Rock Müzisyeni Loulou Dedola’yı tanıdığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ünlü ressam Bedri Baykam da, Dedola ilk nasıl tanıştığını ve Türkiye'ye davet serüvenini anlattı. Loulou Dedola'nın Atatürk kitabının Türkçe’ye çevrildiğini belirten Baykam, Dedola'nın Atatürk sevgisine hayranlık duyduğunu belirtti.

Ardından tarihi Antik Tiyatro sahnesine çıkan Fransız şarkıcı ve yazar Loulou Dedola, seslendirdiği şarkılarla geceye katılanları coşturdu.Zaman zaman Türkçe de konuşan Dedola sempatik tavırlarıyla Bodrum izleyicisinin beğenisini kazandı. Konserin sonunda sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Loulou Dedola'ya Bodrum'a geldiği için teşekkür ederek kendisine Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti ile bir Atatürk Portresi hediye etti.