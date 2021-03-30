Atatürk vagonunu önce taşıdılar şimdi de ziyarete kapattılar

30 Mart 2021 Salı, 11:23

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 - 1937 yılları arasındaki yurt içi gezilerinde kullandığı, son 13 yıldır da Alsancak Garı önünde sergilenen Atatürk Vagonu (Beyaz Vagon), TCDD 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, geçen yaz, 20 Ağustos 2020’de bir gece yarısı operasyonuyla yerinden kaldırıldı. Beyaz Vagon, yurttaşlardan gelen tepkilere rağmen, "hava koşullarından kötü etkilendiği" gerekçesi ileri sürülerek garın içindeki kapalı alana çekildi. Bir süre garın müze niteliğindeki kapalı kısmında sergilenen ve sadece hafta içi ziyaretçi kabul eden Beyaz Vagon'la ilgili önceki günlerde dikkat çeken bir karar daha alındı. Beyaz Vagon'un bulunduğu müzenin giriş kapısına kilit vurulurken, kapının üzerindeki "Atatürk Vagonu, Sıhhiye Vagonu ve Yaver Vagonu ile birlikte Alsancak Garı'nda ziyaretçileri bekliyor" pankartı da kaldırıldı.

100 BİN LİRA TAŞIMA MALİYETİ

Geçen yılki gece yarısı operasyonu öncesinde TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mekanik Bakım Servisi'ndeki raylarda yürüyebilir hale getirilip daha sonra kapalı alana çekilen vagonun taşınma masrafları için ise yaklaşık 100 bin TL harcandığı öğrenildi. Vagonun taşınıp ziyaretlere kapatılma talimatının TCDD 3. Bölge Müdürü Murat Bakır ve "emlaktan sorumlu" TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Ergün Yurtçu tarafından verildiği öne sürüldü.

VAGON KALKTI, AÇIK HAVA MESCİDİ GELDİ

Beyaz Vagon'un birkaç metre gerisindeki TCDD Alsancak Gar Mescidi'nin önünü açmak için açık alandan kaldırıldığı iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti. Vagonun taşınması sonrasında açılan alanda mescide gelen yurttaşlar cuma günleri karton serip namaz kılmaya başlamıştı.

“ATA YADİGARINI BİZE VERİN”

Beyaz Vagon'un bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü açıklama yapmışlardı. Başkanlar, TCDD yönetimine "Ata yadigarını bize verin" diye seslenmişti.

SOYER: KÜLTÜRPARK'A KOYALIM

TCDD'den Beyaz Vagon'u resmi yazıyla istediklerini belirten Başkan Tunç Soyer, 1 Eylül'de şu açıklamayı yapmıştı:

"Atatürk'ün Beyaz Vagonu’nu bize verin dedim. Bakımını, korumasını Büyükşehir üstlenecek. Tarihi misyonuna en uygun mekan olarak Kültürpark'ı seçtim. Hem gezmek, ziyaret etmek açısından en elverişli yer... Üstelik, vagonun çevresinde daimi koruma olacak. Bugün 10 gün oldu, yazıyı göndereli. Hiç ses yok. Ama umutluyum, Beyaz Vagon’un sergilenmesi söz konusu olduğunda en doğru yer Kültürpark’tır. Bu konuda ısrarcıyız.”

BATUR VE GÜMRÜKÇÜ DE İSTEDİ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Beyaz Vagon'u Konak Meydanı’nda halkımızla buluşturmak üzere talibiz" derken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de "Cumhuriyet’in ruhuna ve Atamızın emaneti olan ‘Beyaz Vagon’u, demiryolu kenti Çiğli’de gözümüz gibi bakmaya talibiz" açıklamasını yapmıştı.

“PARASI NEYSE VERELİM, KALDIRMAYIN CAM FANUS YAPIN”

ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık ise "Ne olur Atatürk'le uğraşmasınlar! Tahammülümüz kalmadı artık. Madem iklim şartlarından etkilenmesin istiyorlar, vagonu kaldırmak yerine etrafını cam fanusla kaplasınlar. Paraları yoksa da desteğe hazırız" diyerek TCDD yetkililerine seslenmişti.