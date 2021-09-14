Atik'in istifasının ardından AKP'den çarpıcı mesaj

14 Eylül 2021 Salı, 16:14

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğü'ne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik'in istifa kararı sonrası AKP yönetiminden dikkat çeken bir mesaj geldi.

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kararı "isabetli" diye nitelerken "Dilerim, referansı da hakkındaki istihbarat raporunu sümenaltı edenler de hesap verir, kimsenin yanına kâr kalmaz." ifadelerini kullandı.

Tayyar, paylaşımını "İyi olmak yetmez, kötülerden de uzak durmak gerek" diyerek tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Gazetemiz yazarlarından Barış Terkoğlu, Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Atik’in Adnan Oktar cemaatiyle bağlantısını ortaya çıkarmıştı.

Terkoğlu, Murat Atik'in geçmişindeki Adnan Oktar ayrıntısına dikkat çekerek "1999 yılında, gruba yapılan operasyonda, polisin bastığı adreslerden biri, yeni genel müdürün Atik İnşaat isimli şirketiydi. Atik, o dönem Oktar’ın müridi olması nedeniyle, yargının hedefi oldu. Firar etti, kurtuldu." demişti.

Terkoğlu Atik-Oktar bağlantısı üzerine şunları yazmıştı:

"2008 yılında sekiz çocuk ve kadının ifadeleri üzerine, Oktar Grubu hakkında bir cinsel istismar dosyası açıldı. O dosyada da Oktar Grubu üyeleri listesinde 40. sırada Atik’in adı yer alıyordu. Davada 18 numaralı sanıktı. Atik, o dosyada da firari oldu, kurtuldu. Son açılan davada sanık değil, ama dosyadaki ifadelerde onun da grupla ilişkileri anlatılıyor. Mahkemeye gönderilen MASAK raporunda Adnan Oktar Grubu’yla para trafiği yer alıyor."



