ATSO Başkanı Davut Çetin'den "Sezon öncesi turizm çalışanları aşılanmalı" çağrısı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm sezonu gelmeden tüm turizm çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) için aşılanması çağrısında bulunarak, "Ülkeye net döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün ayağa kalkabilmesi için, Antalya olarak Covid-19'un belini kırdığımızı nisan sonuna kadar ilan etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.
ATSO'nun ocak ayı olağan meclis toplantısı, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan'ın vefat ettiğini hatırlatarak, başsağlığı dileğinde bulundu.
Sektörlerin taleplerine ilişkin konuya değinen Çetin, salgın nedeniyle iş yerleri için en önemli konuların başında kira sorunun geldiğini belirtti.
Konuyu her platformda dile getirdiğini aktaran Çetin, "Üyelerimizin kira sorununun çözümü konusunda mülk sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getirmeyen yeni bir adım atılmasını temenni ediyoruz." dedi.
Aşılama çalışmalarının ekonomiye de olumlu yansıyacağını ifade eden Çetin, aşı konusunda Antalya'nın ve bazı sektörlerin öncelikli olması gerektiğini bildirdi.
Öncelikle toplu mekanda, kalabalık çalışma ortamında bulunan herkes için aşı gerektiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:
"Muhakkak turizm sezonu gelmeden tüm turizm çalışanları aşılanmalıdır. Turizm çalışanı derken, sadece otel çalışanını kastetmiyorum turizm taşıması yapandan, hediyelik eşya satanına, tekstil mağazasında satış yapandan, birebir turistle ilişkili olan bütün kesimlerin tamamının aşılanması gerekiyor. 25 kişi üzerinde işçi çalıştıran bütün işletmelerin öncelikli olması lazım. Ülkeye net döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün ayağa kalkabilmesi için, Antalya olarak Covid-19'un belini kırdığımızı nisan sonuna kadar ilan etmemiz gerekiyor."
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