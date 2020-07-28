atv Haber Koordinatörü'nün Covid-19 testi pozitif çıktı!
atv Haber Koordinatörü'nün Covid-19 testi pozitif çıktı.
ATV Haber Koordinatörü olan Murat Gener’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
MURAT GENER KİMDİR?
ATV Haber Koordinatörü olan Murat Gener aynı zamanda A Haber ekranlarında Unutma isimli programı sunmaktadır.
1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Murat Gener İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Bilgi Üniversitesi MBA programını bitirmiştir.
1999 yılından 2004 yılına kadar NTV Haber merkezinde çalışmış daha sonra sonra NTVMSNBC için Makronat isimli köşe yazılarını hazırlamış, 2003 yılında TÜSİAD ve AB tarafından desteklenen Avrupa Postası programını hazırlamış ve sunmuştur.
2001 ve 2004 BBC Türkçe Servis Ekonomi yorumcusu olarak görev almıştır. Bir sene Habertürk’te ardından ise Atv Haber Editörlüğüne geçiş yapmıştır.
Kaynak: Medyaradar
Video Haberler
- İstanbul'da iş merkezinde patlama
- İstanbul’da dehşet anları… Böyle parçaladı!
- İBB destekledi, 50 liralık alışveriş 20 liraya geldi
- Maske uyarısı yapan iş yeri sahibini öldüresiye dövdüler
- Oyuncu Bülent Parlak ve Burcu Gönder tek celsede boşandı
- Bursa'da yaşlı sürücüye yumruk ve sopalarla saldırdılar
- Aksaray - Nevşehir karayolunda skandal görüntüler!
- Kazada can pazarı! Çarpışmanın ardından yola savruldular
- Üsküdar'da bulundu! Tam 125 santim uzunluğunda
- Korku dolu anlar! Uçak karayoluna böyle çakıldı