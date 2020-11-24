Avcılar'da çocuğu taciz eden şüpheli yakalandı
Avcılar'da annesiyle birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden Gökmen D. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org
Çocuğa yönelik cinsel istismar, geçen cumartesi saat 02.00 sıralarında Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana gelmişti. Havalimanından dönen anne ve iki kızı kaldırımda yürüdükleri sırada, 12 yaşındaki çocuk, bir erkeğin cinsel saldırısına uğramıştı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan taciz olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Plakayı da tespit eden polis ekipleri aracın kiralık olduğunu kiralayan kişinin Gökmen D. (36) olduğunu tespit etti. Esenler'de bir iş yerinde satış temsilcisi olarak çalıştığı belirlenen şüpheli iş yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Avcılar Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüpheli tacize uğrayan çocuk ve annesi tarafından teşhis edildi.
Gökmen D. daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan taciz şüphelisi Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
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