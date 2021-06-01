Avro ve dolarda son durum
Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde 8.6136 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gören dolar, yeni güne 8.50 lira dolayında başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,414 ve 1,427 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.11 düşüşle 1,420.49 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.32 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.17 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.50 artıdaydı.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 8.4814 lira ve en yüksek 8.5026 lirayı gördükten sonra, 8.49 – 8.50 lira aralığında,
- euro en düşük 10.3725 lira ve en yüksek 10.4003 lirayı gördükten sonra, 10.38 – 10.39 lira aralığında,
- sterlin en düşük 12.0695 lira ve en yüksek 12.1081 lirayı gördükten sonra 12.08 – 12.09 lira aralığında hareket ediyordu.
Küresel piyasalarda 1.22181 - 1.22365 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22262 düzeyindeydi.
Video Haberler
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
En Çok Okunan Haberler
- Kapalıçarşı esnafından korkutan dolar ve altın öngörüsü
- Erdoğan açıkladı, işte yeni kararlar
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Sedat Peker'den yeni iddia
- 8 dakikada şarj edecek!
- Gözler Ankara'da... Kritik toplantı başladı
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Nestle'nin şirket içi yazışmaları ifşa oldu
- Gerginlik sonrası Atina'da kucaklaştılar