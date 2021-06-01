Avro ve dolarda son durum

01 Haziran 2021 Salı, 09:07

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,414 ve 1,427 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.11 düşüşle 1,420.49 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.32 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.17 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.50 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.4814 lira ve en yüksek 8.5026 lirayı gördükten sonra, 8.49 – 8.50 lira aralığında,

- euro en düşük 10.3725 lira ve en yüksek 10.4003 lirayı gördükten sonra, 10.38 – 10.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 12.0695 lira ve en yüksek 12.1081 lirayı gördükten sonra 12.08 – 12.09 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.22181 - 1.22365 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22262 düzeyindeydi.