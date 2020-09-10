Avrupa Birliği’nin Belarus planında Türkiye çatlağı
Ağustos ayında yapılan seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle halk hareketinin başladığı Belarus'a yaptırım uygulama kararı alma hazırlığı içerisinde olan Avrupa Birliği'nde Türkiye krizi çıktı. Rum Kesimi'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri dolayısıyla benzer bir yaptırımın Türkiye'ye uygulanmaması durumunda Belarus'a yaptırıma onay vermeyeceği ortaya çıktı.
Belarus’ta 9 Ağustos pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından yaşanan olaylar Avrupa Birliği’ni harekete geçirdi… Ülkeyi 1994 yılından beri yöneten Aleksandr Lukaşenko’nun seçimlere hile karıştırdığı ve bu sayede oyların yüzde 80’ini alarak yeniden seçimleri kazandığını iddia eden muhalefete destek Avrupa Birliği’nden geldi.
ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Avrupa Birliği’nin Belarus’ta yaşananların ardından yaptırım kozunu masaya getirdiğini fakat üye ülkeler arasında Türkiye krizi yüzünden anlaşmaya varılamadığını yazdı.
Bloomberg’in haberinde, Rum Kesimi’nin Türkiye’ye Ankara’nın son dönemde Doğu Akdeniz’deki hamleleri dolayısıyla yaptırım uygulanması gerektiğini savunduğu kaydedildi. Konuyla yakından bilgisi ve ilgisi olan yetkililerin açıklamalarına göre Rum Kesimi, Türkiye’ye benzer bir yaptırım uygulanmaması durumunda Belarus’a yaptırım kararına imza atmayacağını duyurdu.
AB’NİN DIŞ POLİTİKASININ ZAYIFLADIĞINI GÖSTERİYOR
Sözcü'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği’nin bu tür dış siyaset kararları alabilmeleri için 27 üye ülkenin hepsinden onay alması gerekiyor.
Rum Kesimi’nin Haziran ayında Türkiye’den 7 kişi ve kuruma yaptırım uygulanması çağrısının ardından AB’nin bunları listeye eklemesinde çok yavaş ilerleme olmasının en büyük sebep olduğu belirtildi.
Bloomberg’in haberinde, Türkiye’ye uygulanması planlanan yaptırımlarla ilgili teknik görüşmelerin devam ettiği fakat bu süreçle birlikte Belarus’a yaptırımların da gecikebileceği aktarıldı.
Avrupa Komisyonu’ndan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmezken Bloomberg, yaşananların Avrupa Birliği’nin dış politikasının zayıfladığının bir göstergesi olduğunu aktarırken, bu ayın sonunda gerçekleşecek AB Dışişleri Bakanları Zirvesi öncesinde diplomatların bir çözüm aradığını duyurdu. Konuyla ilgilenen üst düzey bir diplomat, Belarus ve Türk yetkililere uygulanacak yaptırımlar hakkında hiçbir adım atılmadığını söyledi.
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