Avrupa Merkez Bankası, geçen yıl 1,64 milyar Avro kar etti

18 Şubat 2021 Perşembe, 13:39

ECB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 112 milyar Avro artarak 569 milyar avroya yükseldi.

Bankanın karı da söz konusu dönemde 722 milyon Avro azalarak 1 milyar 643 milyon avroya geriledi.

Bankanın, 2020 yılında faizden kazandığı gelir 2019’deki 2 milyar 686 milyon Avro'dan 2 milyar 17 milyona düşerken, personel için harcadığı miktar ise 566 milyon avrodan 646 milyon avroya yükseldi.

İhtiyaç akçesi hariç bankanın karı Avro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.