SON DAKİKA... Avrupa'da Moderna'nın aşısına onay çıktı

Avrupa İlaç Ajansı, ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı.

DHA
06 Ocak 2021 Çarşamba, 15:30
SON DAKİKA... Avrupa'da Moderna'nın aşısına onay çıktı
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Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'nin Moderna koronavirüs aşısını onayladığı bildirildi.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'nin Moderna koronavirüs aşısını onayladığı bildirildi. ABD'nin Moderna aşısı Avrupa'dan onay alan ikinci aşı oldu. Aşının Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan Moderna aşısının kullanıma sunulabilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.


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