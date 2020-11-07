Avukat görevlendirmeleri yönetmeliğinde değişiklik
Birden fazla baronun bulunduğu illerde avukatların, baroların eşit temsiliyle oluşturulan adli yardım büroları tarafından görevlendirilmesi sağlanacak.
"Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik gereği, birden fazla baronun bulunduğu illerde, baroların eşit temsiliyle oluşturulan adli yardım bürosundan müdafi veya vekil görevlendirilmesi istenecek. Büro, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın o ildeki tüm avukatlar arasından eşitlik gözetilerek belirlediği müdafi veya vekilin kayıtlı olduğu baro tarafından görevlendirilmesini sağlayacak.
Dosyada görevli müdafi veya vekilin, istinaf veya temyiz kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, zorunlu müdafi veya vekil gerektiren hallerde görevlendirme, kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından birden fazla baronun bulunduğu illerde bürodan, diğer yerlerde doğrudan o yer barosundan istenecek.
Müdafi veya vekilin gerekli belgeleri vermesi üzerine baro veya birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu tarafından ayrıntılı ödeme listeleri en geç 10 gün içinde hazırlanacak ve dayanak belgeler ile soruşturma ve kovuşturmanın yapıldığı yerin cumhuriyet başsavcılığına teslim edilecek.
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