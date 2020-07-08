Avukat Özgür Urfa'ya 'Erdoğan'a hakaret'ten 10 ay hapis cezası

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:07

2014 yılında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kırklareli'nde protesto eden iki kadına “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla dava açılmış ve yargılama sonucunda para cezası verilmişti.

Yargılanan kadınların davada avukatlığını yapan Urfa ise kararı, yeniden incelenmesi amacıyla temyiz etmişti.

4 YIL SONRA SUÇ DUYURUSU

Adalet Bakanlığı, temyiz dilekçesinde yazılanlardan dolayı 4 yıl sonra Urfa hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ankara Batı Adliye Cumhuriyet Başsavcılıği tarafından hazırlanan iddianamede, "Avukat olan sanığın temyiz dilekçesinde belirttiği yaşanan tüm hukuksuzlukların ve yolsuzlukları sorumlusu konumunda olan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkan ses kayıtlarında milyonlarca TL'yi nasıl sıfırladığı, kirli para ilişkileri ve yolsuzluk ilişkileri içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır" şeklinde ifadelerin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu oluşturduğu iddia edildi.

‘CEZAEVLERİNDE CUMHURBAŞKANINA HAKARET KOĞUŞLARI AÇILDI’

İleri Haber'in akatrdığına göre, Urfa'nın karar duruşması dün görüldü. Av. Urfa mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanıyla ilgili eleştirel/olumsuz/aleyhe olarak konuşan, tweet atan, paylaşım yapan, şarkı söyleyen, kendi arasında sohbet eden kim varsa hakkında tutuklama kararı verilmekte veya soruşturma, kovuşturma açılarak bir korku iklimi yaratılmak istenmektedir. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bugüne kadar yüzlerce insan tutuklanmış, cezaevlerinde cumhurbaşkanına hakaret koğuşları açılmıştır.

Söz konusu davalar elbette ki siyasi davalardır. Gerek davanın tarafları gerekse yargılama konusu fiiller siyasi içerikli tartışmalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle siyasi davalarda gerek tarafların gerek avukatların siyasal değerlendirmelerde bulunmaları işin doğası gereğidir. Huzurdaki davada Müşteki taraflara bakıldığında Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı olduğu görünmektedir.”

‘CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU ANAYASAYA AYKIRI’

Urfa, savunmasının devamında ise şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanına hakaret suçu Anayasaya açıkça aykırıdır. TCK’nın Hakaret suçu başlıklı 125. maddesi, seksen milyon yurttaşın onur, şeref ve saygınlığını koruyabilmekte iken tek bir kişinin onur, şeref ve saygınlığının ayrı bir maddede korunma ihtiyacı açıkça anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. İkinci olarak cumhurbaşkanı olan müşteki tarafsız birisi olmayıp siyasi bir partinin genel başkanıdır bu nedenle de söz konusu düzenlemeyle eşitlik ilkesi ayrıca ihlal edilmektedir. "