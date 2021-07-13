Avustralya’da tepki çeken Covid-19 kamu spotu
Delta varyantı nedeniyle vakaların artış gösterdiği Avustralya'da, solunum cihazına bağlı olan ve nefes nefese kalan genç bir kadını gösteren kamu spotu tepkilere yol açtı. Çoğu sosyal medya kullanıcısı, reklamın aşırı korkutucu olduğunu ve karışık mesajlara sahip olduğunu söyledi.
Avustralya’da geçen hafta sonu yayına giren bir kamu spotu, ülke genelinde tepki çekti. Bir kadının solunum cihazına bağlı olduğu 30 saniyelik reklamda, "Covid-19 herkesi etkileyebilir. Evde kalın. Test yaptırın. Aşınızı yaptırın" mesajı veriliyor.
NTV'de yer alan hebere göre, Delta varyantı nedeniyle gençlerin maruz kaldığı riskleri göstermeyi amaçlayan kamu spotu, ülkedeki aşıya erişemeyen gençlerin yoğunluğu söz konusu videoya eleştirilerin yöneltilmesine neden oldu.
HÜKÜMET REKLAMI SAVUNDU
Tepkiler sürerken; Avustralya'nın baş sağlık görevlisi Paul Kelly, kamu spotunu savunarak, “Oldukça çarpıcı ve grafik olması gerekiyordu. Bunu sadece Covid-19 durumu nedeniyle yapıyoruz” dedi.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise "Her zaman eleştiri olacak. Bunu biliyorum. Sadece birkaç hafta önce, insanlar kamu spotlarının çok daha güçlü olması gerektiğini söylüyorlardı. Reklamda iki mesaj var:bunlardan birisi evde kalmak.,Bu konuda kayıtsız olamayız. Şehirde dolaşan genç insanlar, kendileri de dahil olmak üzere tüm toplumdaki insanları riske atıyor” diye konuştu.
'ÇELİŞKİLİ MESAJLAR İÇERİYOR'
Ülkede, hükümetin yeni kamu spotu, son salgının ciddiyetini vurgulayan daha geniş bir Covid-19 sağlık kampanyasının parçası kapsamında yayımlandı. Ancak, birçok Avustralyalı, reklamın "duyarsız" korkutma taktikleri ve çelişkili mesajları konusundaki endişelerini dile getirdi.
New South Wales Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve stratejik sağlık politikası danışmanı olan Bill Bowtell, reklamın "mümkün olan her şekilde yanlış anlaşıldığını" söyledi.
Sağlık Bakanlığı'na göre, pazar günü Avustralya genelinde 9 milyondan fazla aşı dozu uygulandı. Ülkede 10 Temmuz itibariyle nüfusun yüzde 26’sı en az bir doz, yüzde 9,1'i ise tam olarak aşılandı.
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