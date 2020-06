Aydın Büyükşehir Belediyesi yerel kalkınma projeleriyle Türkiye’ye örnek oluyor

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Hayata geçirdiği tarım ve hayvancılık projeleriyle Aydınlı çiftçilerin ve tüketicinin yüzünü güldüren Aydın Büyükşehir Belediyesi örnek projeler geliştirmeye devam ediyor. Bir taraftan doğrudan alımlarla, teçhizat desteğiyle ve yeni pazarlar açarak kooperatifleri destekleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ihtiyaç sahibi aileleri ve zor durumda olan üreticilere de destek çıkıyor. Büyükşehir belediyesi tarım ve hayvancılıkta uyguladığı projelerle Türkiye'nin aydınlık yüzü olmayı sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan ve 2015 yılında 5 milyon liralık yatırımla modern bir üretim tesisi haline gelen Halk Ege Et, üretici ve tüketici memnuniyetini artırarak örnek bir yerel kalkınma modeline dönüştü. Aydın ve İzmir'de 13 şubesiyle vatandaşları sağlıklı, ekonomik, kaliteli ve güvenilir yerli etle buluşturan Halk Ege Et, üreticiden hayvanını ederinde alırken, tüketiciye de daha hesaplı ürün sağlayabiliyor. Ayrıca günlük çiğ süt de tüketiciyle buluşturuluyor. Kooperatiflere hibe edilen süt soğutma tankları ile çiftçiler sütlerini daha sağlıklı koşullarda uzun süre saklayabiliyor.

"Aile Tipi Koyunculuk Projesi" de tüm hızıyla sürdürülüyor. Belediyenin Koçarlı'daki çiftliğinde yetiştirilen sakız koyunlarından ihtiyaç sahibi ailelere ve üreticilere verimi yüksek binlerce sakız koyunu ve sakız koçu hibe edildi.

Nesli yok olma tehlikesi altındaki Aydın yöresinin koyunu olan Çine çaparı, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınırken, yetiştirilen koyunlar da Aydınlı üretici ailelere hibe edilecek. Keçicilik projesindeyse özenle seçilerek yetiştirilmeye ve çoğaltılmaya başlanan honamlı keçileri yine kadınlar başta olmak üzere Aydınlı ihtiyaç sahibi üretici ailelere hibe edilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kooperatifleri de destekleyerek üreticilerin örgütlü ve daha güçlü olmalarına yardımcı oluyor. Büyükşehir belediyesi, çiftçilere ve kooperatiflere gerek doğrudan alımlarla, gerekse de yeni pazar alanları açarak ve teçhizat hibeleriyle destek oluyor.

ÇERÇİOĞLU: DESTEK ARTACAK

Aydın'ı tarım ve hayvancılıkta her daim ön planda tutmaya devam edeceklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Çerçioğlu, "Amacımız hem üreticinin hem de tüketicinin aynı anda kazanmasını sağlamak. Bizce Türkiye'de et ithalinin önüne geçmek için yerel yönetimler de ellerini taşın altına koymalı. Özellikle kadın kooperatiflerinin ürünlerine marketlerimizde yer vererek kadınlarımızı da desteklemeliyiz. Bu yıldan itibaren, belli bir yaşın üzerindeki insanlarımızın aromasını ve tadını akıllarından çıkaramadıkları Ata Tohumlarından elde edilen doğal sebzelere marketlerimizde yer vermeye başladık. Aydınlı üreticiler biliyorlar ki, zora düştükleri anda büyükşehir belediyesinin desteği her zaman yanlarında. Tarıma ve hayvancılığa desteğimiz artarak devam edecek" dedi.