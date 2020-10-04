Ayhan Bilgen'den tutuklama sonrası ilk açıklama: Kars’taki hiçbir kazanım kaybedilmeyecek

04 Ekim 2020 Pazar, 13:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyım atanan Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayınladı.

Kars’taki hiçbir kazanımın kaybedilmeyeceğini belirten Bilgen, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

“Bizlere yaşatılan hukuksuzluk üzerine arayan, ziyaret eden, mesaj yayınlayan herkese teşekkür ederim. Şu bilinmelidir ki, Kars’taki hiçbir kazanım kaybedilmeyecek ve bu sahiplenme boşa gitmeyecektir.

Tutuklanma kararımızı kimin aldığını bilmiyorum ama kararı yüzümüze okuyan heyet tarihi bir iyilik yaparak Anayasa Mahkemesi kararını ve hukukun temel ilkelerini yok saydıklarını gayet açık bir biçimde göstermişlerdir.

Demokrasi varmış gibi davranmalarındansa bu kadar açık bir hukuksuzluğa imza atılması, Türkiye demokrasisi açısından çok daha değerli bir farkındalık ve kazanıma vesile olacaktır.”