Ayışığı Şiir Yaşam Dergisi yayım hayatına başladı

03 Aralık 2020 Perşembe, 21:00

Okurlarını şair Ahmet Erhan’ın edebiyat dünyasında bir yolculuğa çıkartacak “Ayışığı Şiir Yaşam Dergisi”, ilk sayısıyla raflardaki yerini aldı. Sayfalarında Ahmet Erhan’ın “Köpek Yıları” kitabındaki “Ayışığı’nın” siluetini taşıyan dergi, telefon ekranlarına alışmış gözlere, el yazısı mektuplardaki özenin güzelliğini anımsatıyor. İlk sayısı Kasım ayında çıkan dergi, dört ayda bir yayımlanacak. Yazı İşleri Müdürü ve sahibi şiir emekçisi Murat Koçak, dergiyle ilgili detayları Cumhuriyet’e anlattı:

‘Ahmet Erhan’ın şiirini irdeleyeceğiz’

- “Ay ışığı” ismi nereden geliyor? Bu isimle beraber dergide Ahmet Erhan’a ait başka hangi izler olacak?

- “Ayışığı Şiir Yaşam” Dergisi, Ahmet Erhan Hatıra Evi’nden çıkan bir dergi. Dergi adını, Ahmet Erhan’ın “Köpek Yılları” kitabında bahsi geçen minik köpek Ayışığı’ndan ödünç alıyor. Derginin, her sayısında bir mektup var. İlk mektup Denizli’den, yazar Emine Gündüz Menteş’ten. İlk sayımızda, Ahmet Erhan’ın oğlu Ahmet Deniz, “Bir Şair, Bir Şehir, Bir Kayboluş ve Geriye Kalan Hüzün” yazısıyla dergiye “can” oluyor. Ercan Kesal, Tuğrul Keskin, Haydar Ergülen, Hüseyin Ferhad, Ferruh Tunç, İbrahim Karaoğlu, Salih Bolat ve Mehmet Mahzun Doğan gibi yazarların gazete yazıları derlenmiş olup, Taner Ay, Adnan Özer, Hüseyim Alemdar, Metin Turan, Figen Şentürk, Haydar Ünal, Kerim Akbaş, Dadal Günçe, Cemal Melik Dıvarcı, Kaan Koç, Ümit Beştepe, Can Anar, E. Sema Sezen, İsminaz Bektaş, izleklerinde yaşayan Ahmet Erhan’ı anlatıyor. İkinci sayımızın ana teması ise, “Alacakaranlıktaki Ülke”. Üçüncü sayımız da 80 Kuşağı’na “Ahde Vefa” olacak. Sevgili Adnan Özer’in dediği gibi; ‘Ahmet Erhan’ı yeniden çalışmalıyız’ zaman içinde bu anlattığım sayılarda Ahmet Erhan’ın şiirini irdeleyeceğiz.

- Dergide hangi tür eserlere ağırlık verilecek ve derginin okurla etkileşimi nasıl olacak?

Ahmet Erhan Şiiri üzerine makale; deneme ve inceleme yazıları ile birlikte okurlarının yazdığı metinler yer alacak. Yazarlar her sayıda değişkenlik gösterebilir. Ama günümüz yazarlarından Ahmet Erhan’a ve şiirine hâkim yazarlar olacak ağırlıklı olarak. Okurlar ile samimi bir bağ kurmayı düşünüyoruz. Ankara’da bulunan dergi okurlarımızla dergi için neler yapabiriz diye haftada bir, buluşmaya karar verdik. İlk toplantımızı bu hafta gerçekleştiriyoruz. Dergideki Ahmet Erhan şiirleri, şairler ve okurlar tarafından seçiliyor. Örneğin ilk sayımızda Sema Güler’in seçimi, “Mersin I-” şiiri oldu. İlk sayımızda Tekin Alp’in, (Ahmet Erhan’ın yıllar öncesinden bir okuru) yazısı var. Yazının başlığı da “Tüm Alacakaranlıklar Dağılması Umudu ve Dileğiyle”. Ahmet Erhan onun kitabını yıllar önce böyle imzalamış.

- İnternet yayımcılığının basılı yayımlarla yarıştığı bir dönemde zorluk yaşayacağınızı düşünüyor musunuz?

Elbette düşünüyoruz zorluklarını. Basılı dergi kuşağından gelen biri olarak internet yayıncılığına alışamadım. Biraz bireysel bir yanıt olacak ama zor... Dergicilik biraz da tutku, vazgeçemez bizim kuşağımız.

- Fırsat arayan genç yazarlar bu dergiye yazılarını ulaştırabilir mi?

İlk sayımızda sadece şairlerin ve okurlarının seçtiği “Ahmet Erhan Şiirleri” var. İkinci sayıdan itibaren “Ahmet Erhan Sokağı” adıyla bir bölümümüz olacak. Şiir Editörlerimiz Adnan Özer, Sema Güler ve Taner Ay’ın seçtiği şiirler yer alacak. Genç imzalar da buraya şiirlerini gönderebilir tabii. Öyküden ziyade gençlerin deneme ve inceleme yazılarına yer verebiliriz. “Ayışığı Şiir Yaşam” Ahmet Erhan okuruna ulaşmak istiyor. Sanal düzlemin dışında da okuru ile bağ kurmayı hedefliyoruz. Ahmet Erhan şiiri okuru ile samimi bir bağ kurmuştur. Bu bağı güçlendirebilirsek okuru ile bağ kurabilmişiz demektir.









Dergiyi almak ve dergiye ulaşmak isteyenlerin ne yapması gerekiyor?

İletişim ve dergi edinme için 0543 2490684’ü aramanız yeterli. Ayrıca Ahmet Erhan Hatıra Evi Dayanışma Hesabına (T.C Ziraat Bankası Meşrutiyet Şubesi: IBAN TR 6200 0100 1764 57626389 5011) 30 TL yatırıp telefon numarasına özel mesajdan adresinizi yazmanız da yeterli. Kırmızı Kedi Yayınevi’nin kitabevilerinden ve Emek Kitap Dağıtım’ın internet sitelerinden de dergiye ulaşabilirsiniz.