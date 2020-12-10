AYM, Kavala’nın başvurusunu görüşecek

10 Aralık 2020 Perşembe, 16:04

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Gezi Parkı davasında tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra yeniden tutuklanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı iş ansanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek.

Kavala, “Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği” iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

AYM Birinci Bölümü, daha önce, Kavala dosyasını gündemine almış, toplantının yapılacağı gün hakkında yeni iddianame düzenleneceği gerekçesiyle, görüşmeyi ertelemişti.

Gezi Parkı davasında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kavala, 18 Şubat'ta çıktığı mahkemede hakkındaki suçlardan beraatine ve tahliyesine karar verildi.

Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kavala hakkında ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanma kararı verildi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, Kavala ve Barkey'in FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmayla gerçekleştirme teşebbüsünde bulunduğu darbe girişimi sürecinde de rol aldıkları belirtildi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, bu davanın ilk duruşmasının 18 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.