AYM’den belediye başkanlarına yetki kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Belediye Kanunu’nda düzenlenen belediye başkanının belediye meclisinde alınan kararı iptal talebiyle dava etme yetkisinin Anayasa’ya uygun olduğuna hükmetti.
Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi, Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi’ndeki “Belediye başkanı, meclis ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek, AYM’ye başvurdu. Mahkemenin başvurusunu görüşen AYM, başkana verilen bu yetkinin Anayasa’ya aykırı olmadığına oybirliğiyle karar verdi.
BELEDİYE BAŞKANI KANUNDAKİ YETKİSİ KULLANIYOR
TBMM’nin “anayasa’ya ve hukukun genel ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla her türlü düzenlemeyi yapma konusunda takdir yetkisi bulunduğu” ve Belediye Başkanı’nın kendisine tanınan bu yetkiyi kanundan aldığı vurgulanan AYM kararının gerekçesi şöyle:
“Belediye başkanının idari yargıya başvurabileceği meclis kararları onun, hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiği kararlardır. Belediye halkı üzerinde etki ve sonuçlarını doğuracak olan fakat öte yandan kararın alınma sürecinde de bizzat bulunan veya bu süreç hakkında yakinen bilgi sahibi olan belediye başkanı tarafında hukuka aykırı olduğuna dair bir takım gerekçelerle ileri sürülen söz konusu kararların hukuka uygun olup olmadığının yargı mercilerince denetlenmesinin sağlanmasının idarenin hukuka bağlılığını gerçekleştirmeye ve böylece bireylerin hak ve özgürlükleri ile toplum menfaatini korunmasına hizmet edeceği açıktır.”
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