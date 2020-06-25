AYM'den infaz yasası açıklaması
Anayasa Mahkemesi(AYM), CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ilgili ilk incelemesini tamamladı.
CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Cezaevi Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.
Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.
CHP, daha önce de yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiş, Anayasa Mahkemesi, bu başvuruda da ilk incelemeyi tamamlayarak iptal isteminin daha sonra belirlenecek bir günde esastan karara bağlanmasına hükmetmişti.
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