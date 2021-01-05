Ayrılmak istediği eşi kendisini ölümle tehdit etti

2 çocuk annesi G.D., kendisini ölümle tehdit eden eşi A.E.D’nin mesajlarını sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. Bunun üzerine A.E.D., gözaltına alındı.

Cemil Ciğerim
05 Ocak 2021 Salı, 06:00
Ayrılmak istediği eşi kendisini ölümle tehdit etti
Abone Ol google-news

Ordu’da yaşadıkları sorunlar üzerine ayrılmak istediğini söyleyip eşyalarını topladıktan sonra evden giden 2 çocuk annesi G.D., kendisini ölümle tehdit eden eşi A.E.D’nin mesajlarını sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. 

A.E.D., Sivas’ta otel odasında yakalanıp gözaltına alındı. A.E.D’nin, eşine gönderdiği tehdit mesajlarında, “Boynunu keseceğim. Yemin ederim. Seni öldüreceğim ve seninle beraber önüme çıkan herkesi” cümleleri yer aldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler