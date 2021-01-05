Ayrılmak istediği eşi kendisini ölümle tehdit etti
2 çocuk annesi G.D., kendisini ölümle tehdit eden eşi A.E.D’nin mesajlarını sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. Bunun üzerine A.E.D., gözaltına alındı.
Ordu’da yaşadıkları sorunlar üzerine ayrılmak istediğini söyleyip eşyalarını topladıktan sonra evden giden 2 çocuk annesi G.D., kendisini ölümle tehdit eden eşi A.E.D’nin mesajlarını sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi.
A.E.D., Sivas’ta otel odasında yakalanıp gözaltına alındı. A.E.D’nin, eşine gönderdiği tehdit mesajlarında, “Boynunu keseceğim. Yemin ederim. Seni öldüreceğim ve seninle beraber önüme çıkan herkesi” cümleleri yer aldı.
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