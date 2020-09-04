Aytaç Ünsal ölüm orucunu sonlandırdı
Yargıtay'ın tahliye kararının ardından dün hastaneden ayrılan ölüm orucundaki tutuklu avukat Aytaç Ünsal, ölüm orucunu sonlandırıp bağımsız hekimlerce yapılacak bir tedaviyi kabul etti.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan hükmen tutuklu Avukat Aytaç Ünsal’ın, “iyileşinceye kadar” infazının durdurulmasına ve serbest bırakılmasına karar verdi.
Ünsal, dün akşam saatlerinde, tutulduğu hastaneden çıkartıldı.
Bianet'te yer alan habere göre; Halkın Hukuk Bürosu’nun ofisinde baro başkanları ve milletvekillerinin katılımı ile son duruma ilişkin basın açıklaması düzenlendi.
Açıklamada söz alan Ünsal'ın eşi Didem Baydar Ünsal, Ebru Timtik’in adalet mücadelesinde hayatını kaybettiğini anımsatarak şunları söyledi:
“Aytaç yanımızda olduğu için sevinçliyiz ama Ebru ablamızı kaybettiğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama anısını yaşatacağız, her yerde Ebru Timtik’in adını, yüzünü görecekler.”
ÖLÜM ORUCUNU SONLANDIRDI
İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel de Aytaç Ünsal’ın tedaviyi kabul ettiğini açıkladı:
“Baro başkanları olarak adil yargılanma talebinin her zaman arkasında olacağız, hem bu dosyada hem de tüm davalarda. Bu mücadele varlık mücadelemizdir, avukat olma, insan olma mücadelemizdir. Aytaç ölüm orucuna son verdi, birlikte mahkeme salonlarında mücadele etme isteğimizi kabul etti.”
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