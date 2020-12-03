Azerbaycan Karabağ çatışmalarında kaybettiği asker sayısını açıkladı

03 Aralık 2020 Perşembe, 13:50

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarını açıkladı. Yapılan açıklamada, savaş süresince 2 bin 783 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği, bin 245 askerin yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden askerlerden kimliğinin henüz belirlenemeyen 103'ünün DNA analiziyle teşhis edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, 100'den fazla askerin kayıp olduğu, onların bulunması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Ölen askerlerin isim ve rütbelerinin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.