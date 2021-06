Christian Eriksen taburcu edildi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda oynanan Finlandiya maçının 43. dakikasında kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklandı.

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Eriksen'in kalp pilinin başarılı bir şekilde takıldığı belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Christian Eriksen bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Ayrıca takımın bugünkü antrenmanını ziyaret etti. Şimdi evine dönecek ve ailesiyle birlikte vakit geçirecek."

Eriksen ise şunları söyledi:

"Çok sayıda mesaj için teşekkür ederim. Onları görmek ve hissetmek inanılmazdı. Operasyon iyi geçti ve mevcut şartlar altında iyiyim. Dün gece oynadıkları harika maçın ardından takım arkadaşlarımı görmek gerçekten harikaydı. Pazartesi günü Rusya'ya karşı onları destekleyeceğimi söylememe gerek yok."

