Azerbaycan’da sokağa çıkma yasağı
Azerbaycan’da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle 31 Ocak’a kadar uygulanmasına karar verilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Azerbaycan’da korona virüs vakalarındaki artış yetkilileri harekete geçirdi. Azerbaycan Bakanlar Kurulu, savaş döneminde yerel saatle 21.00’dan itibaren geçerli olan sokağa çıkma yasağını uzattı. Bakanlar Kurulunun kararıyla, 31 Ocak’a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama başladı. Bugün başlayan karantina uygulaması süresince halk, SMS ile izin alarak 3 saat dışarı çıkabilecek. Kafe ve restoranların kapatıldığı ülkede, market ve eczane dışındaki tüm mağazalar sadece internet üzerinden satış yapabilecek.
18 Ocak’a kadar Bakü dahil 17 şehre giriş ve çıkışlar da yasaklandı. Bu illerde de sokağa çıkışlar SMS’le izne tabi tutuldu. Karantina süresince ülke genelinde açık ve kapalı alanlarda maske kullanmak zorunlu oldu. Bakü metrosu, 31 Ocak’a kadar kapalı kalacak ve bu tarihe kadar ülke genelinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak.
Kısıtlamaların ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi dikkate alınarak, önceki sıkılaştırılmış karantina rejimi sırasında tespit edilen yaklaşık 600 bin ihtiyaç sahibi kişiye tek seferlik 190 manat tutarında mali yardım sağlanacak.
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