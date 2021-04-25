Baba Öz'den açıklama: Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı

25 Nisan 2021 Pazar, 09:17

Çorlu’da meydana gelen tren katliamında oğlu Arda Sel'i ve eşini kaybeden Mısra Öz, bir süredir gördüğü Covid-19 tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda olan Mısra Öz'ün sağlık durumuyla ilgili son durumu babası Mehmet Öz sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Öz, "Şu an kızım Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı normal odasında. Kızıma duaları ile destek olan sesine ses olan tüm sevenlerine gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Edirne Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. Kazada, 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralanmıştı. Ölenler arasında 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel de bulunuyordu.

Tren faciasına ilişkin TCDD üst yönetimi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yargılanmasının talep edildiği 7’nci duruşma 16 Mart 2021 tarihinde düzenlenmişti.



