Baba Vatan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü istifaya çağırdı: Adalet, AKP ve mensuplarını korumak için mi?

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 22:57

Giresun Sulh Ceza Hakimliği, Atike Vatan ve Şaban Vatan adına 9 avukatın yaptığı başvuruyu 17 Ağustos tarihinde sonuçlandırdı. Mahkeme itirazın reddi kararında, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayete konu olayı yeterince araştırdığını, müştekilerin ileri sürdükleri delilleri topladığını, iddiaya konu olayı yeterince irdelediğini, soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında kamu davasının açılması için yeterli delil elde edilememesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verildiği belirtildi.

"ADALET AKP VE MENSUPLARINI KORUMAK İÇİN Mİ?"

Sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü istifaya çağıran Şaban Vatan, "Adaletin olmadığı ülkemizde Adalet Bakanlığı Kurumu neden var ki ? Ülkemizde çocuk, kadın katilleri ve tecavüzculeri korunuyor. Adalet Bakanlığı millet icin mi, AKP ve mensuplarını korumak için mi? İnceleme müfettişleri yazılmış bir senaryoyu oynadılar. Savcılık da bu senaryoyu kabul etti ve olayı düşmeye bağladılar. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olayın kaza olduğunu bana ispat et ya da istifa et" dedi.