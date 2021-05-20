Babacan ve Karamollaoğlu'ndan Akşener'e destek
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize'de tepkiyle karşı karşıya kalmasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan açıklama geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ziyaret için bulunduğu Rize’de bir kaç noktada bazı eylemlerle karşı karşıya kaldı.
Olayın ardından Twitter hesabından destek mesajı paylaşan DEVA Partisi lideri Babacan, “Sayın Meral Akşener'e Rize'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
Sayın @meral_aksener’e Rize’de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Ali Babacan (@alibabacan) May 20, 2021
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden destek mesajını yayımladı.
Karamollaoğlu, “Siyasetçi her yerde halkla buluşma ve fikrini ilan etme hakkına sahiptir. Sayın Meral Akşener’e, Rize İkizdere ziyaretinde yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Misafirperverliğe yakışmayan bu çirkin davranışı kınıyor, Meral Hanım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.
Siyasetçi her yerde halkla buluşma ve fikrini ilan etme hakkına sahiptir. Sayın @meral_aksener'e, Rize İkizdere ziyaretinde yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Misafirperverliğe yakışmayan bu çirkin davranışı kınıyor, Meral Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 20, 2021
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