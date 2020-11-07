Babacan’dan Merkez Bankası açıklaması: Erdoğan sorumluluktan kaçamaz
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınmasına ilişkin konuştu. Babacan, ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik gidişatın sorumlusu olduğunu söyledi.
Partisinin olağan Mardin İl Kongresi’nde konuşan Babacan şunları söyledi :
“Gece yarısı bir operasyonla Merkez Bankası başkanı görevden alındı. Ekonomide yaşananların esas sebebini kurumsal aklı ve ortak aklı dışlayan, liyakati ortadan kaldırıp kurumlarımızı çökerten partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yönetim olduğunu asla unutmayalım. Şu andaki yönetim sistemi, bizi yöneten bu zihniyet değişmedikçe bu ülkenin sorunlarını çözmek de mümkün değildir.
Ben ayrıldığımda 53 milyar olan faiz ödemesi gelecek 19 milyara çıkıyor. 24 milyardı bütçe açığı şimdi 29 milyar. Bütün bu problemi tek bir bürokrata yıkmak istiyorlar. Ne Cumhurbaşkanı ne de ekonomi yönetimi talimatını harfiyen uygulayan kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan çöküşün sorumluluğundan kurtulamaz. Bu hükümet bu ülkeyi bu hale düşürdü. Bu sorumluluktan kaçamazsınız, o kadar kolay deği. Bu millet o kadar saf değil. Biz hepsini biliyoruz. Şu anda maalesef şeffaf olmayan bir şekilde ülke yönetiliyor. Şu anda ülkenin dört bir yanında vatandaş yoksullaşıyor.”
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