Babacan'ın ekonomik reform sorusuna yurttaş böyle yanıt verdi

16 Mart 2021 Salı, 17:15

Babacan, Diyarbakır Bağlardaki ilçe kongresinin ardından esnaf turuna çıktı. Bir kıraathaneyi ziyaret eden Babacan ve yurttaş arasında yaşanan ilginç diyalog şöyle:

“HER ŞEYİ KONUŞAMIYORUZ, DERDİMİZİ ANLAYIN”

Yurttaş: Kendileri kongre yaptığı zaman çıkıyor diyor ki, kongremiz tıklım tıklım.

Babacan: Evet değil mi?

Yurttaş: Zenginlere tıklım tıklım… Bu adam oyun oynatmıyor. İçeride oturmak yüzde elli yasak.

Babacan: 10 ay mı kapalı kaldınız?

Esnaf: Bir seneye yakın kapandığımız oldu.

Yurttaş: Yani vatandaş koronadan ölmüyor açlıktan ölüyor. Koronadan ölen kimse yok. İşsizlik had safhada. Özellikle Diyarbakır’da. Üniversite okumuş adam gidip sebze satıyor.

Babacan: Öyle öyle. Ekonomiyi batırdılar sonucu bu işte.

Yurttaş: Yani zenginin yanında, garibanı ez.

Babacan: Biz yanlışları da söylüyoruz ama tavsiyelerde bulunuyoruz.

Yurttaş: Sizin tavsiyeleriniz boş. Kimseyi dinlemiyor. Kimi dinliyor ki. O meclistekilerde el kaldırıyor boş kaldırıyor yani onun dediği tek oluyor.

Babacan: Biz ısrarlar anlatacağız.

Yurttaş: Açıkçası her şeyi de konuşamıyoruz. Derdimizi anlayın.

"VERGİMİ BİLE ÖDEYEMEDİM"

Zincir marketlerin küçük esnafı bitirdiğini söyleyen bir esnaf ile Babacan'ın konuşmaları şöyle gelişti:

Babacan: İşler iyidir inşallah.

Esnaf: İşler iyi değil.

Babacan: İyi değil mi?

Esnaf: Hiç iyi değil. Yani bitme noktasına geldik. Bitiyoruz. Kiramızı veremiyoruz. Zaten bu büyük sermayeyi desteklediler.

Babacan: Zincirler var değil mi?

Esnaf: Onları açtılar bizi tamamen bitirdiler. Yasaklarda daha çok etkiledi bizi.

Babacan: Bu 820 bin esnafa vergi muafiyeti getirmişler. Siz biliyor musunuz o kapsamı?

Esnaf: Haberimiz yok, bilgi verilmedi bize. Ben vergimi bile ödeyemedim.