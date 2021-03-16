Babacan'ın ekonomik reform sorusuna yurttaş böyle yanıt verdi
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır’da esnafın nabzını tuttu. Babacan'ın ekonomik reform paketinde açıklanan vergi muafiyetini sorduğu bir bakkal "Ben vergimi bile ödeyemedim" yanıtını verdi.
Babacan, Diyarbakır Bağlardaki ilçe kongresinin ardından esnaf turuna çıktı. Bir kıraathaneyi ziyaret eden Babacan ve yurttaş arasında yaşanan ilginç diyalog şöyle:
“HER ŞEYİ KONUŞAMIYORUZ, DERDİMİZİ ANLAYIN”
Yurttaş: Kendileri kongre yaptığı zaman çıkıyor diyor ki, kongremiz tıklım tıklım.
Babacan: Evet değil mi?
Yurttaş: Zenginlere tıklım tıklım… Bu adam oyun oynatmıyor. İçeride oturmak yüzde elli yasak.
Babacan: 10 ay mı kapalı kaldınız?
Esnaf: Bir seneye yakın kapandığımız oldu.
Yurttaş: Yani vatandaş koronadan ölmüyor açlıktan ölüyor. Koronadan ölen kimse yok. İşsizlik had safhada. Özellikle Diyarbakır’da. Üniversite okumuş adam gidip sebze satıyor.
Babacan: Öyle öyle. Ekonomiyi batırdılar sonucu bu işte.
Yurttaş: Yani zenginin yanında, garibanı ez.
Babacan: Biz yanlışları da söylüyoruz ama tavsiyelerde bulunuyoruz.
Yurttaş: Sizin tavsiyeleriniz boş. Kimseyi dinlemiyor. Kimi dinliyor ki. O meclistekilerde el kaldırıyor boş kaldırıyor yani onun dediği tek oluyor.
Babacan: Biz ısrarlar anlatacağız.
Yurttaş: Açıkçası her şeyi de konuşamıyoruz. Derdimizi anlayın.
"VERGİMİ BİLE ÖDEYEMEDİM"
Zincir marketlerin küçük esnafı bitirdiğini söyleyen bir esnaf ile Babacan'ın konuşmaları şöyle gelişti:
Babacan: İşler iyidir inşallah.
Esnaf: İşler iyi değil.
Babacan: İyi değil mi?
Esnaf: Hiç iyi değil. Yani bitme noktasına geldik. Bitiyoruz. Kiramızı veremiyoruz. Zaten bu büyük sermayeyi desteklediler.
Babacan: Zincirler var değil mi?
Esnaf: Onları açtılar bizi tamamen bitirdiler. Yasaklarda daha çok etkiledi bizi.
Babacan: Bu 820 bin esnafa vergi muafiyeti getirmişler. Siz biliyor musunuz o kapsamı?
Esnaf: Haberimiz yok, bilgi verilmedi bize. Ben vergimi bile ödeyemedim.
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