Babıali TV kapanıyor
Gazeteci Mustafa Hoş, kurucusu olduğu YouTube haber kanalı babıali TV'nin yayın hayatına son vereceğini açıkladı... Babıali TV, bu akşam son kez izleyiciyle buluşacak.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Mustafa Hoş kendisi için zor bir gün olduğunu belirterek; "Çünkü Babıali Tv'nin yayınına son veriyoruz. çok emek verdik, çok uğraştık ama yolun sonu geldi. Amacımız partileşen medya ortamında ana akım medya yolunda bir tuğla döşemekti." ifadelerini kullandı.
Mustafa Hoş şunları yazdı:
"Zor bir gün benim için. çünkü babıali TV’nin yayınına son veriyoruz. çok emek verdik, çok uğraştık ama yolun sonu geldi. amacımız partileşen medya ortamında ana akım medya yolunda bir tuğla döşemekti. iktidarın zehirlediği bir medya var. bu zehir muhalafete de sıçramış durumda. Herkes kendi yandaşını yaratmaya çalışıyor. gerçek yerine herkes kendi kurgusunun manipülasyonunu istiyor.
Bağımsız kalmanın bedeli ağır. Bu yüzden Babıali TV bağımsız kalmak için yayınına son veriyor.
Babıalitv’nin kuruluşundan beri maddi manevi arkasında duran melek ve insan yatırımcısı Uysal Av'a teşekkür ediyorum.
Bir maniniz yoksa bu akşam 21.00’de @babialitv' de neden kapanıyoruz ve bundan sonra ne olacak onları konuşuruz. babıali tv’yi izleyen ve destek olan herkese teşekkürler. belki bir gün yeniden başlarız. kim bilir... iyi ki varsınız.."
Video Haberler
- Genç kadın mastürbasyon yapan tacizciyi ifşa etti
- Erdoğan’dan Burak Yılmaz’a: O ne frikikti ya
- Saadet Partisi'nden 'Hedef 2023' videosu
- Nagehan Alçı ile Hamza Dağ arasındaki olay diyalog
- Emine Erdoğan'ın kızdığı anlar kameraya yansıdı
- Tayyip'in olduğu yerde korona bile olmuyor
- Antalya’da ‘otomobilin suçu ne?’ dedirten görüntü
- Erdoğan'ın meşhur ettiği 'lebaleb' ifadesi marka oldu!
- Antalya’da ortalığı karıştıran taciz iddiası
- Mansur Yavaş acı gerçeği canlı yayında açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Kritik isim AKP kongresinde
- MEB'den yüz yüze sınav açıklaması
- AKP kongresinde inanılmaz görüntü
- AKP MKYK listesinde Bülent Arınç detayı
- Cumhur İttifakı'nda çatlak yaratan anket! İşte o oranlar
- Erdoğan'ın konuşması, mitinge dönüştü!
- Yeni Akit yazarı Dilipak'tan 'AKP kongresi' tepkisi
- AKP MKYK listesi belli oldu
- Özgür Özel'den, HDP ile ittifak açıklaması
- AKP uyardı, 'baş imam' dinlemedi