Bağdadi'nin sağ kolu İstanbul'da yakalandı! MİT ve Emniyet ortak operasyonu

02 Mayıs 2021 Pazar, 11:17

Suriye’de 2 yıl önce öldürülen IŞİD terör örgütü elebaşı Ebu Bekir El-Bağdadi'nin sağ kolu olarak bilinen, örgütün sözde "askeri kanat sorumlusu" 'Basim' kod adlı Afganistan uyruklu terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla İstanbul'da yakalandı.

SAHTE PASAPORT VE KİMLİKLE İSTANBUL’A KADAR GELDİ

MİT, örgütteki çözülmenin ardından kayıplara karışan IŞİD'in sözde 'Askeri Yapılanma ve Silahlı Eğitim Emiri'nin, sahte pasaport ve kimlikle İstanbul’a kadar geldiğini belirledi.

TEM'DE SORGUSU SÜRÜYOR

MİT ve terörle mücadele şubesi ekpilerince Ataşehir'de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan teröristin Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.