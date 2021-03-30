Bahçeli: Devrilmemizi beklediler

30 Mart 2021 Salı, 10:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, MHP'nin stratejik hedeflerini açıkladı. "Gayemiz daha güçlü bir Türkiye" diyen Bahçeli, "MHP olarak stratejik hedeflerimizin ilki Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne sahip çıkmak, kökleşmesine hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türklüğün boynun bükmek, Türk milletini boyundurluk altına almak için ortam yoklayanlara seslenerek, kazananın Türkiye olacağını haykırdık. İstiklal için birlik, İstiklal için dirlik, kazanan Türkiye olacak. Gayemiz daha güçlü bir Türkiye, daha kudretli bir devlettir. Bu mücadelede 3 hilal mücevher gibi parlayan şuurumuzun zihniyeti, Bozkurt ise, kutlu ülkülerimize giden yolun Ergenekon'dan beri kılavuzudur.

Çile çeksek de, ilkelerimize çizik çekmedik. Mahkum olsak da irademize mahcubiyet lekesi düşürmedik. Zindana girdik, vatan sağ olsun dedik. Şehit olduk vatan bölünmez dedik. Gözyaşlarını içimize akıttık. Satanlardan, korkanlardan, dönenlerden, yorulanlardan, ilk sallantıda yoldan sapanlardan olmadık. Ülkücü yaşadık, ülkülerimizi fazilet ve fedakarlık ruhuyla yaşattık. Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi. Bazıları düşmemizi bekledi, bazıları yakamızdan düşüp gitti. Nefsine esir olanlar, çıkar ve ikbal peşinde niyetini kirletenler ya kendiliğinden ayrıldılar ya da gerçek yüzleri netleştiğinden ayıklandılar. Lafa geldiğinde büyük dava adamı rolüne bürünenlerin süreçte ne kadar küçüldüğünü, dolduruşa gelerek kişiliklerini kaybettiklerini üzülerek gördük ve yaşadık. Bunların MHP'ye karşı karanlık operasyonlarda figüranlığa nasıl tesne olduklarını ibretle seyrettik."

5 AŞAMALI STRATEJİK HEDEF

"Biz 2023 yılını kafasında cem etmiş, ondan sonraki yol haritasını belirlemiş bir anlayış ve amaç eşliğinde yolumuza devam edeceğiz. Büyük Kurultayımızda geleceğe dönük 5 aşamalı stratejik hedeflerimizle rotamızı çizmiş durumdayız. MHP olarak ve takip eden 10 yılları kapsayan hedeflerimizin ilki: CHS'ye, daha yerinde bir ifadeyle Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak. İlke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına daha doğrusu kökleşmesine hizmet etmektir. Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa ikinci startejik hedefimizdir. Çalışan, üreten, ruh kökümüzden beslenen yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası ve inşası 3. stratejik hedefimizdir. Cumhur İttifakı'nın varlığı içinde, son terörist son kanlı silahıyla ele geçirilesiye kadar terörle mücadeleye destek vermek, Türk milletini bu şiddet ve destek sarmalından çekip çıkarmak 4. stratejik hedefimizdir. Hem ülkemizde, hem de küresel ve bölgesel zeminde, diyalog, barış, huzur, sükunet ve istikrar 5. stratejik hedefimizdir. Yenilenmiş kadrolarımızla, ilkeli ve milliyetçi siyaset yapımızla, parlak bir istikbale varız, hazırız, ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Biz MHP'yiz, Türk ve Türkiye sevdalısıyız.

Cumhur İttifakı'nın muazzam varlığıyla Türkiyemize sahip çıkacağız. Al bayrağımızın solmasına, aziz milletimize zincir vurmaya çalışan yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz."

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