Bahçeli’den 10 Kasım mesajı: Teslimiyetçiler, sömürgeleşmiş bedenler, bereketsizler...

10 Kasım 2020 Salı, 09:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci vefat yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Bahçeli'nin mesajında muhalefete yönelik isim vermeden kullandığı "İcazetli zihniyetler", "sömürgeleşmiş bedenler", "işbirlikçi beyinler", "ihanete refakat eden çevreler" gibi ağır ifadeler öne çıktı.

Yayınladığı mesajda “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Lideri, Türk milletinin kurtuluş simgesi, Milli Mücadele’nin yol başçısı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin üzerinden 82 uzun yıl geçmiştir. Geride kalan bunca zamana rağmen, milletimizin aziz hatırasına yönelik hürmet ve özlemi hiç azalmamış, bilakis eserlerine, fikirlerine ve kutlu mirasına duyulan sevgi ve sadakat istikrarlı şekilde artmıştır." diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Hala manda ve himaye düşü kuranlar, geleceği başkalarının inisiyatif ve iradesinde görenler hiç kuşkusuz ona yabancı olanlar, onun karşı mevziisinde duruş sergileyenlerdir. Teslimiyetçiliğin anaforuna düşenler, emperyalist senaryolara bel bağlayanlar onun ilkeleriyle çatışan, onun emanetleriyle çelişen karanlık odaklardır. İcazetli zihniyetlerin, sömürgeleşmiş bedenlerin, işbirlikçi beyinlerin, ihanete refakat eden çevrelerin, bunların yanı sıra emperyalist mihrakların gözüne girmek için fırsat kollayan bereketsizlerin Aziz Atatürk’ü özümsemeleri, hakkını teslim etmeleri mümkün değildir. "