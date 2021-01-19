Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, gazeteci Ayşenur Aslan hakkında çirkin ifadelerde bulundu.
Ankara'da, KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun uğradıkları organize saldırının yankıları sürerken, gazetecilere yönelik tehdit dili de hız kesmiyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Karar gazetesi yazarlarını hedef almasının ardından Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de Halk TV programcısı, gazeteci Ayşenur Aslan'a yönelik sözlü saldırıda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili gelen tepkiler için "Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar" demişti.
Bu sözlere yayınında yer veren Ayşenur Aslan, Çiçek tarafından çirkin bir sözlü saldırıya uğradı.
Twitter hesabından Aslan'ı hedef alan Çiçek, "Teröristlerin anası Ayşenur Arslan yazıyı yorumlarken “Evet 846 kişinin azmettirici katili terörist Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen bunak solculardan biri de benim” diye başlayaydın. Bunak kadın yazıdan onu mu anladın?" dedi.
NE OLMUŞTU?
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, cuma namazına gitmek için evinden çıkarken 5 kişinin sopalı ve silahlı saldırısına uğramıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özdağ, tedavisi sonrasında dün hastaneden taburcu edilmişti. Yine Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu da arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtilmişti. Saldırganların arabayı Uğuroğlu'nun üzerine sürdüğü öğrenilmişti.
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