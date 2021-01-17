Saldırıya uğrayan gazeteci Uğuroğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum

17 Ocak 2021 Pazar, 13:39

Türkiye'de önceki gün üç ayrı muhalif isme yönelik saldırı yaşandı. KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca yapılan organize saldırıların hedefi oldu.

Evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum” başlıklı yazısında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını ilettiğini belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.

Uğuroğlu’nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Beni arayarak dedi ki; 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın 'Üzüntülerini ve geçmiş olsun' dileklerini iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı menfur saldırı haberini alır almaz gerek Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e gerek İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya gerekli talimatları vererek azmettiricilerin de ortaya çıkartılması talimatını verdi. Çok geçmiş olsun' dedi.

Sayın Altun'un sözlerini haber olarak da okuyabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a, Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İlk arayan İYİ Parti lideri Sayın Meral Akşener'e, Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamollaoğlu'na, Demokrat Parti lideri Sayın Gültekin Uysal'a, Genç Parti Onursal Başkanı Sayın Cem Uzan'a, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'ye, Doğru Parti lideri Rıfat Serdaroğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Bülent Turan'a, AK Partili eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a... Her partiden yüzlerce milletvekiline ve özellikle Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin nezdinde beni evimde gibi ağırlayan ve müthiş destek vererek suçluları yakalayan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kahraman polislerime şükranlarımı sunarım."