Bakan Akar: Afganistan’daki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Temennimiz, şartların olumlu gelişmesi yönünde. 'İnşallah her şey iyi olur' diye düşünüyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Son dönemde terörle mücadeledeki operasyonlara yönelik soru üzerine Akar, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
23 Nisan'da başlayan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının sürdüğünü anımsatan Bakan Akar, "Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Gayretimiz bunun için. Terör örgütünün sözde yöneticileri, tepesindekiler sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin de adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmeleri lazım" diye konuştu.
Son dönemde yapılan 'nokta operasyonları' anımsatan Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejimiz ve nokta operasyonlarımız devam edecek" dedi.
"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Bakan Akar, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının işletilmesine yönelik soru üzerine, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Afganistan'da yardıma ihtiyacı olan aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu milyonlarca kişiye dikkat çeken Akar, "Temennimiz, şartların olumlu gelişmesi yönünde. Biz NATO kapsamında geçmişte yaptığımız çalışmalarımız sırasında da müttefiklerimize 'Afganistan istediği sürece onların yanında oluruz' demiştik. 'İnşallah her şey iyi olur' diye düşünüyoruz. Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz" dedi.
TALİBAN'LA DİYALOG
Bakan Akar, 'Afganistan’daki yeni yönetimle diyalog kuruluyor mu?' sorusuna "Dışişleri Bakanlığı'mız, Milli Savunma Bakanlığı'mız, Milli İstihbarat Teşkilatı'mız yakın koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükelçimiz Kabil'de çalışmalarına devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi.
Video Haberler
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
- Feridun Düzağaç'tan 'göster telefonunu' tepkisi
- Yolcuyu hastaneye yetiştiren şoföre dehşeti yaşattı
- İsmail Saymaz'ın TRT ekranlarına nasıl sızdığını anlattı
- Sosyal medyada gündem oldu! İşte canlı yayındaki o anlar
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- AKP ve MHP ayrılacak mı?
- Taksim metro istasyonunda feci olay
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- Kadınlara para verip, falakaya yatırmış!
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- İlk seçimde ayrılacak
- Kömür torbasından çıkan hayatını değiştirdi