Bakan Çavuşoğlu'ndan Husoviç için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Boşnak Partisi Genel Başkanı Rafet Husoviç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Boşnak Partisi Genel Başkanı Husoviç için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Karadağlı Boşnakların lideri, kardeşim Rafet Husoviç'i kaybetmenin derin üzüntüsünü duyuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Boşnak toplumuna başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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