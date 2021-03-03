Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var. Tüm faaliyetler iki yıl içinde tamamlanmış olacak" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin, "AK Parti'nin kurulduğu günden beri sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reform yolculuğunun bir adımı." ifadelerini kullandı.
"İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık sizin için ne derseniz, ben hukuk güvenliği derim." diyen Gül, "Uygulandıkça, İstiklal Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, Diyarbakır Sur'da, İzmir Konak'ta da bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilecek." dedi.
Bakan Gül, "Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Türkiye buna layık, bunu önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum." diye konuştu.
Gül, "Eleştiriler çok değerlidir, büyük titizlikle inceleyeceğiz, yapıcı, ciddi eleştirileri dikkate alacağız. Bu bir kanun metni değil, iyi niyet belgesi." dedi.
Bakan Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci olduğunu ve tüm faaliyetlerin iki yıl içinde tamamlanmış olacağını belirtti.
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