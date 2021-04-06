Bakan Gül’e gönderilen şikayet mektup sakıncalı bulundu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e açık mektup yazarak sesini duyurmak isteyen hükümlü Ayberk Demirdöğen’in mektubu sakıncalı bulunarak engellendi.
Mektupta, Gül’e hitaben “Ülkemizde uzun zamandır bir insan hakları reformu yapılacağı söyleniyor, siz de TV programlarında açıklamalar yapıyorsunuz. Fakat yaşadığımız gerçekler sizin söylediklerinizle uyuşmuyor” ifadeleri yer alıyordu.
Bolu F Tipi Cezaevi’nden Ayberk Demirdöğen, gönderdiği mektupla gazetemiz aracılılığıyla sesini duyurmak istedi. Keyfi uygulamalara dikkat çeken Demirdöğen’in mektubu şöyle: “Bolu F Tipi Hapishanesi’nde toplatma kararı bulunmayan dergilerimize hapishane idaresince el konuluyor. Arkadaş ziyaretçilerimiz reddediliyor. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, adil yargılanma gibi ne anlatılırsa anlatılsın somut durumda açık bir fişleme yapılıyor. Keyfilik, hukuksuzluk bu boyutta iken ve kişi hakları bu şekilde ayaklar altındayken hangi insan haklarından bahsediliyor?”
Cezaevi yönetimi tarafından “sakıncalı kararında” ise “görevlileri hedef göstermesi, kişi ve kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakaret içermesinden dolayı alıkonulmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
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