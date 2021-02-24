Bakan, personelinin İzmir’den Malatya ve Kars’a gönderilmesinde sorun görmedi

24 Şubat 2021 Çarşamba, 02:00

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Bakan Karaismailoğlu’na TCDD’de yaşananları sordu. Köksal, önergesinde, “TCDD Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce İzmir’den Malatya’ya sürgün edilen ve idare mahkemesi kararıyla sürgünü iptal edilmiş olan BTS işyeri temsilcisi Ünal Karadağ ve aynı zamanda BTS İzmir Şube Kadın Sekreteri olan eşi Nurhan Kardağ Malatya’ya, aynı sendikanın İzmir Şube Yürütme Kurulu üyesi Muhdi Seyhan ise Kars’a sürgün edilmiştir. Bu sürgünlerin sebebi söz konusu sendikanın temsilcileri veya yönetici sıfatında olmalarından mı kaynaklanmaktadır?” sorusunu yöneltti. Karaismailoğlu yanıtında, “Yapılan işlemler, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmakta olup, personele sürgün ve baskı politikası uygulanması gibi bir durum olmadığı gibi BTS yöneticilerine herhangi bir baskı ve mobbing uygulanması da söz konusu değildir” dedi.

‘DOĞRUYU SÖYLEMİYOR’



BTS Genel Başkanı Murat Oral, bakanın doğruyu söylemediğini savundu. Ünal Karadağ’ın geçen yıl 11 Şubat’ta 6 aylığına Malatya’ya geçiçi görevlendirildiğini, 3 ay sonra da naklinin çıktığını belirtti. Oral, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını ancak bu kez de Karadağ’ın Balıkesir’e gönderildiğini kaydetti. Karadağ ve eşi Nurhan Karadağ’ın şu anda Malatya’da “sürgünde” olduklarını dile getiren Oral, “10 ay içinde 4 defa sürgüne çıkarmak mobbing değil de sürgün değil de nedir?” diye sordu. Oral, şunları söyledi: “Bu artık sürgünü geçti, bir sendikanın faaliyetini engellemeye dönüştü. Maddi ve manevi dava açacağız. Suç duyurusunda bulunacağız.”