Türkiye genelinde eğitime ara verilecek mi? Bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İzmir'de açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen çocuklar için uzmanların hazır bulunduğunu belirten Selçuk, eğitime verilen aranın sürecin gidişatına göre uzayabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 12:22
Türkiye genelinde eğitime ara verilecek mi? Bakan açıkladı
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Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İzmir'de eğitime 1 hafta ara vermiş bulunuyoruz. Bu sürenin duruma göre gözden geçirilmesi söz konusu olabilir.

Bu ortamda çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin sosyal desteğe ihtiyacı var.

Ruhsal problemlerin iyileştirilmesi için uzmanlarımız hazır. 

Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız.

39 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık."

TÜRKİYE GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

Türkiye genelinde şu an böyle bir planlama yok. Sadece İzmir'de depremden kaynaklı ara veriyoruz. Biz Türkiye genelinde salgının sürecini Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile izliyoruz. Dünyada alınan tedbirleri de izliyoruz. Alınması gereken tedbirleri alacağız. 



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