Bakan Selçuk'tan tüm sınıflara 'yüz yüze eğitim' sinyali
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilden sonra tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçme temennisinde olduklarını belirtti.
Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) kapsamında düzenlenen Eğitim Bakanları Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. GDAÜ dönem başkanı olan Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Yeni Normal Sürecinde Eğitimin Yeni Normali' konulu toplantıya 13 ülkenin eğitim bakanı ve temsilcileri katıldı. Toplantıda Bakanlar, salgın sürecinde eğitime ilişkin kendi ülkelerindeki deneyimleri paylaştı.
SALGININ SEYRİNDE OKULLARDAN KAYNAKLI BİR ARTIŞ OLMADI
Hijyen standartları oluşturularak öğrencilerin büyük kısmının yüz yüze eğitime başladığını vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Aldığımız tedbirlerle yaptığımız hazırlıklar neticesinde salgın seyrinde okullardan kaynaklı bir artış görülmedi. Yaşanan öğrenme kayıpları bugün giderilmezse gelecekte daha büyük bir risk söz konusu olacak. Bu dönemde çocukların akademik becerileri kadar sosyal ve duygusal becerileri de izlendi, bu becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Eğitimle her şeyin üstesinden geleceğimize inancımız tam.
Öte yandan Bakan Selçuk, Twitter hesabından 'yüz yüze eğitim' ile ilgili açıklamada bulundu.
Maske çağrısında bulunan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."
Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 13, 2020
Öyleyse başlığı açıyorum:#maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.
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