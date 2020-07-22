Bakan Selçuk'un paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı: "Milli Eğitim Bakanı'nın bulduğu çözüm bu mu yani"

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 22:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mevsimlik işçinin çocuğuyle ilgili paylaştığı fotoğrafa ve ifade ettiği sözlere tepki gösterdi. Çocuk işçiliğini meşrulaştırdığını savunan yurttaşlar, Selçuk'a, "Mesela o çocuklar neden tarlada?" diye sordu.

CHP'li Sarıbal, Ziya Selçuk'un paylaştığı fotoğrafa ve "Geçtiğimiz pazar günü mevsimlik işçilerin çocuklarıyla tarladaydım. Yaz tatili kitaplarını, bir salkım domatesle takas ettik" şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.

"TARLADA OLMASI NORMAL Mİ"

Bakan Selçuk'a, "O yaştaki çocuğun tarlada olması normal mi?" diye soran Sarıbal, "Milli Eğitim Bakanının bulduğu çözüm bu mu yani" sözleriyle tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un paylaştığı fotoğraf ve kullandığı ifadelerle çocuk işçiliğini meşrulaştırdığını ifade eden yurttaşlar da tepki gösterdi.

"ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK SUÇ"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Selçuk'un paylaştığı fotoğrafı eleştirerek; "Çocuk işçi çalıştırmak suç. Çocuğun karşısındaki ise “bakan” Söyleyeceklerim bu kadar..." dedi.



"ÇOCUKTAN İŞÇİ OLMAZ"

Bakan Selçuk'un paylaştığı fotoğrafa yorum yapan bir yurttaş, "Mevsimlik işçileri tarlada görmüşsünüz, sorunlarını da dinlemişsinizdir umarım. Mesela o çocuklar neden tarlada? Neden tatil yapmıyorlar? O verdiğiniz kitapları okumak için vakitleri oluyor mu acaba? Öğretmenlere, müdürlere değil hükümetinize seslenin, Çocuktan işçi olmaz, diye" sözleriyle tepki gösterdi.