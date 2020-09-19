Bakan Soylu yine AYM'yi hedef aldı

19 Eylül 2020 Cumartesi, 12:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "’Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir’’ dedi.

Bakan Soylu ''Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti.'' ifadelerinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmesine tepki göstererek, "Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" demişti.

Soylu, AYM Başkanı'na yönelik tepkisinde "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın? Her yere. Biz buralardan gideriz. Ama ne olursunuz bu ülke büyük bir mücadele içerisinden geçiyor, ayağımızı topal, bizi naçar bırakmayın, bizi zorluk içerisinde bırakmayın ne olursunuz." ifadelerini de kullanmıştı.

AYM Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, Anayasa'nın bir maddesini yazıp bisikletli fotoğraflarını paylaşarak Soylu'ya yanıt vermişti.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi İbrahim Kaboğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a ilişkin sözlerinin Anayasa ihlali olduğunu, görev suçu niteliği taşıdığı gerekçesiyle de meclis soruşturma açması gerektiğini söylemişti.