Bakan Soylu: IŞİD'in Türkiye suikastçısı yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da yapılan polis operasyonunda IŞİD'in Türkiye'deki suikastçısının yakalanarak tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, IŞİD'in Türkiye'deki suikastçısının yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu, "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi