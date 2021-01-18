Bakan Varank'tan CHP'deki başörtülülere: Onlara 'vitrin mankeni' muamelesi yapanlar...

18 Ocak 2021 Pazartesi, 14:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Kilis İl Kongresi'nde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Bakan Varank, "Gezi Parkı, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim olayları, 15 Temmuz ve ekonomik saldırıların hepsinin Türkiye'yi iddiasından vazgeçirmek için kurgulandığını" belirtti.



CHP'ye yüklenen Varank, "En büyük yalanı, en büyük iftirayı atanın parti içinde ödüllendirildiği bir ana muhalefet partisiyle karşı karşıyayız. Genel başkanı bir yandan, parti yöneticileri diğer yandan Türkiye'nin gündemini yalan ve iftiralarla sabote etmek istiyorlar. Bu girişimlere karşı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımızla bir mücadelenin içindeyiz" dedi.

Daha sonra sözü 'başörtüsü' konusuna getiren Varank, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'deki başörtülü partililere yönelik kullandığı 'vitrin mankeni' ifadesini tekrar etti.

Varank, şöyle dedi:

"Tayyip Erdoğan diye bir yiğit çıktı, bu ayrımcılıkların hepsini bitirdi. Milleti balık hafızalı zannedip, 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diye ortada gezinenlerin engellemelerine rağmen bu sorunu çözdü. İşte bugün yanlarına başörtülü kadınları alıp onlara adeta 'vitrin mankeni' muamelesi yapanlara rağmen bu sorunu çözdü. Bunları anlatıyorum, çünkü bu faşist zihniyet emin olun hala capcanlı, hala dipdiri. Şunu unutmayın; CHP demek ayrımcılık demektir, ötekileştirme demektir, ikna odaları demektir. Fırsatını bulduklarında, en ufak bir güç elde ettiklerinde, zulmettikleri o eski günlere anında dönerler. Nitekim dönüyorlar da..."