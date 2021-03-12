Bakanlıktan şirkete özel imar planı

12 Mart 2021 Cuma, 13:40

Birgün'ün haberine göre, İstanbul Pendik Kurtköy Mahallesi’nde bulunan 3978 ada, 16 parsele ilişkin imar planı değişikliği teklifi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

İmar planı değişikliğinin raporuna göre, söz konusu arsa önce kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Maliye Hazinesi’nden Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne devredildi. Arsa daha sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kentsel dönüşüm kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde Süleyman Ekşi İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye devredildi.

Bu devir işlemine ilişkin olarak, 5 Aralık 2019 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi kararı alındı. Karar alındıktan 28 gün sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu arsayı “rezerv yapı alanı” ilan etti. Bakanlığın rezerv yapı alanı ilanından 6 gün sonra, 9 Ocak 2020'de de arsanın Süleyman Ekşi İnşaat firmasına tapuda devri yapıldı.

BELEDİYELER DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Devir işleminden önce imar planlarında “idari tesis alanı” lejantında kalmakta olan arsa ile ilgili imar düzenlemeleri konusunda yetkili olan büyükşehir ve ilçe belediyeleri rezerv yapı alanı ilanı ile birlikte devreden çıkartıldı. Böylece yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiş oldu. Arsayı devralan Süleyman Ekşi İnşaat, hazırladığı imar değişikliği teklifini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu ve Bakanlık 23 Şubat 2021'de bu değişikliği onayladı.

Bu değişiklik ile beraber “ticaret alanı (T6)” alanına alınan arsanın inşaat hakkı da artırıldı. 12 bin 46 metrekarelik arsanın daha öncesinde 14 bin 455 metrekare olan inşaat hakkı, 18 bin 69 metrekareye yükseltildi. Arsaya 7 katlı bloklar yapılabilecek. İmar planı değişikliği hakkında hazırlanan yeni planlar 9 Nisan 2021 tarihine kadar askıda tutulacak. Bu tarihe kadar plana itiraz edilebilecek.

'İMAR YASALARI ÇİĞNENİYOR, BELEDİYELER YOK SAYILIYOR'

Eski İBB Meclisi Üyesi, inşaat mühendisi İbrahim Doğan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı parsel bazında plan tadilatı yaparak imar yasalarını çiğniyor ve belediyeleri de yok sayıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un planlarından elini çekmelidir. Yapılan bu plan tadilatı, yasalara ve şehircilik ilkelerine aykırıdır” diye konuştu.