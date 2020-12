Bakırköy Belediye Tiyatroları'ndan ‘m a s k e s i z Covid-19 Kısa Oyun Yazma Projesi’

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Bu sezon perdelerini açamayan Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), yeni bir projeye imza atıyor. “m a s k e s i z Covid-19 Kısa Oyun Yazma Projesi’ni başlatan tiyatro, projeyi geçmişte yol arkadaşlığı yapma şansını da yakaladığı, yakın zamanda ihmaller ve koronavirüsten yaşamını yitiren Ali Cem Köroğlu’na adıyor. Projeyi ise BBT Genel Sanat Yönetmeni Turgay Kantürk yürütüyor.

“Sokağın sesini işiten, kapılarını bugüne açan, beraberce arayan ve soru soran tiyatro, salgın sonrasında salgınla ilgili biriktireceği öyküleri mi anlatsa?” sorusuyla şekillenen “m a s k e s i z Covid-19 Kısa Oyun Yazma Projesi”, yaşadığımız bu günleri “unutmamak ve unutturmamak” için tasarlanmış.

“Salgın süreci için az kişili oyunlardan oluşan bir repertuvar planı yapmıştık” diyen Kantürk, “Tiyatromuzun içinde olduğu bölgenin risk oranı, binamızın tarihi dokusu sebebiyle doğal havalandırma koşullarının sağlanamaması bizi sezon başında yeni kararlar almak durumunda bıraktı. Ne zaman ve ne şekilde seyircimizle tekrar yan yana gelebiliriz diye aramızda tartışırken geçirdiğimiz bu süreç sonrasında planlanan repertuvar yerine öncelikle sahne üzerinde bu süreçle hesaplaşmak istediğimize karar verdik” diyor.

19 kısa oyunun seçileceği projede, 19 sayısı, salgına da atıfta bulunan temsili bir sayı. Kantürk, “Asıl derdimiz salgının her kesimden insanda bıraktığı farklı etkileri açığa çıkarabilecek bir çoksesliliği sahneye taşımaktı. Sahnede birbirinden başka pek çok deneyimin içerden işitilmesini sağlamak için de bakış açılarını çoğaltmaya karar verdik.

Bu nedenle kısa oyun fikri üzerine odaklandık. Yaptığımız açık çağrı da aslında tiyatro eğitimi almış, almamış, tecrübeli ya da değil herkese açık” diyor. Projenin sonunda seçilen repertuvara alınması planlanan kısa oyunların yazarları, tiyatro bünyesindeki rejisörlerle eşleştirilip kast çalışmasına başlanacak.

Müzikler için ise BBT orkestrasının yaratıcılığından faydalanılacak. Provalar sonrası 19 kısa oyun kurgulanarak salgın sonrası açılış oyunu ya da oyunları olarak yeni sezonda belki de ‘maskesiz’ perde diyecek.

Kantürk, “Maskesiz, ismi bizim için hem bu süreçle yüzleşme cesaretini hem de bir an önce sağlıklı ve maskesiz olma umudunu taşıyor” diyor ve ekliyor: “Covid19 dünyanın her yerinde pek çok eşitsizliği de keskin bir şekilde görünür kıldı. Ali Cem Köroğlu’nun ardından yazılıp çizilenler, konuşulanlar da çok cepheli bir tartışma alanı açtı. Salgının yarattığı atmosfer kimi zaman bu eşitsizliği korkusuzca sorgulattı, kimi zamansa korkuyla her kararı sorgulamadan kabul etmeyi getirdi” diyor.

Projeye başvurular arasından BBT dramaturgları ve oyun yazarları Ceren Ercan ve Irmak Bahçeci tarafından belirlenen 19 yazar ile çevrimiçi çalışmalar 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Salgın temalı ve 12 sayfayı geçmeyecek 19 kısa oyunun üretim süreci, dramaturglar danışmanlığında yapılacak.

(Katılmak isteyenler için başvuru formu web sitesinde (bbt.bel.tr) bulunan link üzerinden indirilebilir. Katılımcılar tarafından doldurulan formların 31 Ocak 2021’e kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekiyor.)