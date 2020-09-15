Balık sezonu açıldı: Ne kadar tüketilmeli işte detaylar

15 Eylül 2020 Salı, 09:39

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hale Taşgın, omega-3 yağ asitleri ve D vitamini zengini olan balığın haftada en az 2 öğün tüketilmesi hem beden hem ruh sağlığımız açısından oldukça faydalı olduğunun altını çizerek şu bilgileri verdi:

KALP SAĞLIĞINI KORUR, YÜKSEK TANSİYON VE KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR

Yüksek miktarda Omega-3 yağ asitine sahip olan balık kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Omega3 yağ asitleri kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırır. Araştırmalar, düzenli olarak balık tüketen bireylerin kalp krizi, kalp çarpıntısı ve kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir.

BALIKLA BESLENEN ÜLKELER DAHA UZUN YAŞIYOR!

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) araştırmalarına göre insanların yüzde 60'ı kalp ve damar hastalıklarından ölmektedir. Japonya, İzlanda ve Norveç gibi haftada en az bir defa balık tüketen toplumlarda kalp damar hastalıkları, diğer topluluklara nazaran yüzde 50 daha az görülmektedir.

BEYİNDEKİ GRİ MADDEYİ ARTTIRIR VE ALZHEİMER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Yaşlanmanın doğal sonuçlarından biri de kişiye bağlı olarak beyin fonksiyonunun bilişsel anlamda gerilemesidir. Ancak Alzheimer hastalığı gibi ciddi nörodejeneratif hastalıklar da yaşlanmaya bağlı olarak gelişebilir.

Balık yağının ve Omega3 yağ asidinin faydalarından biri de Alzheimer riskini düşürmesidir. Beynimizde, bilgiyi işleyen, hatıraları saklayan, bellek ve duyguları kontrol nöronlarını içeren temel fonksiyonel doku gri madde olarak adlandırılmıştır. Her hafta balık yiyen insanların beyin merkezlerinde daha fazla gri madde bulunduğu yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.

DEPRESYONUN ÖNLENMESİ VE TEDAVİ EDİLMESİNE YARDIMCIDIR

Çok sayıda kontrollü araştırma, omega-3 yağ asitlerinin depresyona karşı faydalı olduğunu ve antidepresan ilaçların etkinliğini önemli ölçüde artırdığını da göstermiştir.

Özellikle somon, uskumru ve ton balığı gibi yüksek oranda Omega3 yağ asitlerini barındıran balıkların depresyona karşı büyük fayda sağladığı yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.

İNSÜLİN İŞLEVİNİ ARTTIRIR, DİYABETE KARŞI KORUMA SAĞLAR

Omega-3 gençlerde diyabet riskini önemli ölçüde azaltır. İnsülinin işlevini artırıp, Tip 2 diyabete karşı koruma sağlar. Bu nedenle diyabet hastalarının ve diyabet riski taşıyanların balık tüketmesi faydalı olacaktır. Ayrıca balıktaki yüksek D vitamini içeriğinin vücudumuzun bağışıklık sistemine ve glikoz metabolizmasına da olumlu etkileri görülmektedir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR, SARI NOKTA HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Yaşa bağlı görme kaybı veya sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu riskini azaltan Omega3 yağ asiti, görme ve göz sağlığının korunmasında önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte balıketinde bulunan A vitamini gözler için oldukça faydalıdır. Yaşa bağlı göz rahatsızlıklarının en aza indirilmesinde etkilidir. Çocuklarda beden ve zekâ gelişimine katkı sağlar, astım hastalığından korur Balık, iyottan zengin bir besin kaynağı olup zekâ gelişiminde önemli rol oynar.

Özellikle gebeliğin ilk üç ayında düzenli balık tüketen annelerin bebeklerinde öğrenme, algılama ve bebeklik döneminde kavrama, tutma gibi el fonksiyonlarının güçlü olduğu saptanmıştır. Bebek ve çocuklarda zekâ gelişimini destekleyen balığın bileşimindeki DHA, görme ve nörolojik gelişimin sağlıklı bir biçimde gelişmesinde son derece etkin rol oynamaktadır.

Bol miktarda içerdiği fosfor ve kalsiyum yönüyle, kemik ve diş gelişimine de önemli katkı sağlayan balık, özellikle çocuklarda nefes darlığı şeklinde kendisini gösteren astım hastalığının önlenmesinde de oldukça etkilidir.

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Taze balığın gözleri parlak ve dışa bombeli olur. Balık bayatlarken gözleri buğulanmaya başlar ve içeri çöker.

Taze balığın derisi gergin ve parlak olur.

Taze balık hemen hemen kokusuzdur. Bayatlamaya başlayınca asit kokusu yaymaya başlarlar.

Taze balığın solungaçları canlı kırmızı olur. Balık bayatladıkça bu renk değişir.